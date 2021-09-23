Прем'єр Австралії не може додзвонитися до Макрона

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що його спроби організувати бесіду з президентом Франції Еммануелем Макрона поки не увінчалися успіхом, повідомляє "Интерфакс".

"Так, ми намагалися. І можливостей для такого телефонного дзвінка поки немає. Але ми будемо терплячі" , - сказав Моррісон журналістам у Вашингтоні після зустрічі з американськими законодавцями, на якій обговорювалося питання про підводні човни для Австралії та новий оборонний альянс з США та Великобританією AUKUS.

Австралійський прем'єр додав, що "чекає з нетерпінням" можливості для "аналогічної дискусії".

Він зазначив, що угода зі створення атомного підводного флоту, а також AUKUS отримали двопартійну підтримку під час його зустрічей з американськими законодавцями та офіційними особами.