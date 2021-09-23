Що очікується на валютному ринку в четвер

Вчора після декількох днів стабільності знову продовжилося падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку﻿.

Цінник на покупку опустився до 26,55 гривень, переписавши на 1 копійку річний мінімум. Національному банку довелося провести відразу дві інтервенції на купівлю валюти, щоб стримати сильне зміцнення гривні. Спочатку регулятор придбав 5 млн доларів за ціною 26,69 гривень, а потім вийшов з великим ордером на покупку за ціною 26,59 гривень. Сьогодні все буде залежати від співвідношення сил продавців і покупців, а також чи будуть вважати останні досягнуті рівні цікавими для покупок або візьмуть паузу в надії, що долар подешевшає ще сильніше. Крім того, всі будуть пильно спостерігати за діями Національного банку і його месседжами ринку.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,55/26,62 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в середу подешевшав на 6 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,75-26,76 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,69-26,70 гривень. Сьогодні вранці продаж стартуватиме на рівні 26,70-26,72 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Є шанс, що готівковий долар сьогодні подешевшає ще на 3-4 копійки.

Євро на ринку FOREX в середу спочатку підскочив до позначки 1,1754 долара, а потім впав до 1,1683 долара після завершення засідання FOMC (комітету з відкритих ринків) ФРС США, на якому стали відомі подальші плани щодо підвищення ставки ФРС в 2022 і 2023 роках. Вранці четверга євро намагається скорегувати своє падіння і вже піднявся до позначки 1,1707 долара. Готівковий євро в середу протягом дня подешевшав на 6 копійок: з 31,33-31,34 до 31,27-31,28 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,23-31,27 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в середу спочатку зміцнився по відношенню до долара з 73,10 до 72,60 рублів за долар, а до кінця дня повернувся до колишнього рівня на тлі загального зміцнення долара в світі. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 72,89-72,98 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці в середу продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. До кінця тижня можливі коливання ціни рубля в межах 3,62-3,67 гривень за 10 рублів.