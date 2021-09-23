Лікар Комаровський розповів, що робити, якщо у вас погана пам'ять
Чому проблеми з пам'яттю стали виникати у молоді, чи варто цього боятися і як дати собі раду – відповідає лікар Комаровський в програмі "Ранок з Україною", повідомляє Сегодня.
Чому взагалі бувають проблеми з пам'яттю?
Якщо хтось думає, що погана пам'ять – це проблема людей похилого віку, то така людина дуже сильно помиляється. Сьогодні навіть молодь стала скаржитися на її погіршення.
Наприклад, багато хто помічає, що не може відразу згадати якусь інформацію: ім`я, цифри або дати.
Проблеми з пам'яттю в більшості випадків пов'язані з ішемічною хворобою серця, з порушенням кровообігу в судинах головного мозку ", – пояснив ведущий рубрики.
За словами Євгена Комаровського, причини, через які виникає порушення пам'яті у молоді (наприклад, у віці 35 років) дуже часто зовсім не такі, як у літніх людей.
Існує статистика, яка вказує на те, що в абсолютній більшості випадків розлад пам'яті у молодих людей – один із симптомів депресії і синдрому панічних розладів, – пояснив кандидат медичних наук. – Тому в даному випадку бажано звернутися до психіатра або до психолога.
Євген Комаровський відзначив, що є ще два стани в молодому віці, які можуть проявлятися зниженням здатності запам'ятовувати.
Які ж ще причини погіршення пам'яті у молодих людей?
Перша причина – підвищений артеріальний тиск. Він вже може давати про себе знати в 35 років. Друга причина – малоактивний спосіб життя і величезний потік інформації, який ви не встигаєте обробити.
Якщо у вас немає ознак депресії, то потрібно виміряти артеріальний тиск, змінити спосіб життя і почати займатися спортом, – порадив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Потрібно давати собі фізичні навантаження, щоб активізувати кровообіг в головному мозку. І в жодному разі не завадять вправи, які розвивають пам'ять.