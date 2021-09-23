Лікар Комаровський розповів, що робити, якщо у вас погана пам'ять

Чому проблеми з пам'яттю стали виникати у молоді, чи варто цього боятися і як дати собі раду – відповідає лікар Комаровський в програмі "Ранок з Україною", повідомляє Сегодня.

Чому взагалі бувають проблеми з пам'яттю?

Якщо хтось думає, що погана пам'ять – це проблема людей похилого віку, то така людина дуже сильно помиляється. Сьогодні навіть молодь стала скаржитися на її погіршення.

Наприклад, багато хто помічає, що не може відразу згадати якусь інформацію: ім`я, цифри або дати.

Проблеми з пам'яттю в більшості випадків пов'язані з ішемічною хворобою серця, з порушенням кровообігу в судинах головного мозку ", – пояснив ведущий рубрики.

За словами Євгена Комаровського, причини, через які виникає порушення пам'яті у молоді (наприклад, у віці 35 років) дуже часто зовсім не такі, як у літніх людей.

Існує статистика, яка вказує на те, що в абсолютній більшості випадків розлад пам'яті у молодих людей – один із симптомів депресії і синдрому панічних розладів, – пояснив кандидат медичних наук. – Тому в даному випадку бажано звернутися до психіатра або до психолога.

Євген Комаровський відзначив, що є ще два стани в молодому віці, які можуть проявлятися зниженням здатності запам'ятовувати.

Які ж ще причини погіршення пам'яті у молодих людей?

Перша причина – підвищений артеріальний тиск. Він вже може давати про себе знати в 35 років. Друга причина – малоактивний спосіб життя і величезний потік інформації, який ви не встигаєте обробити.