Rapid Trident-2021: українські підрозділи перевірять за стандартами НАТО

Підрозділи ЗСУ в рамках багатонаціональних українсько-американських військових навчань Rapid Trident-2021 складатимуть іспити на відповідність стандартам НАТО.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У рамках Rapid Trident-2021 на Львівщину прибули військовослужбовці армій держав НАТО, які проводитимуть оцінювання спроможностей українських підрозділів діяти сумісно з військовими формуваннями Альянсу.

"Ми будемо оцінювати готовність двох українських підрозділів: роти РХБЗ та інженерно-саперної. Команда оцінювачів — інтернаціональна. До неї входять як фахівці з України, так і офіцери з Австрії, Грузії, Боснії і Герцеговини, Німеччини та Швеції. Усі вони професіонали з колосальним практичним військовим досвідом. У рамках оцінювання команда фахівців повинна перевірити понад 800 пунктів готовності та відповідності міжнародним стандартам" , — зазначив підполковник ЗСУ Андрій Лихошерстов.

Слід додати, що цей етап оцінювання — фінальний. Адже є останнім етапом чотирикомпонентного процесу підготовки до спільних дій з іноземними колегами.