Президентка Естонії: Україна може розраховувати на нашу підтримку

Естонія закликає світову спільноту не забувати про російську окупацію Криму та агресію на сході України, повідомляє Укрінформ.

Про підтримку України у промові на сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд.

"Не можна забувати про окупований Кримський півострів та ситуацію на сході України. Україна може розраховувати на нашу тверду й непохитну підтримку свого суверенітету й територіальної цілісності, а також на політику невизнання незаконної анексії Криму Росією" , - сказала Кальюлайд.

На її переконання, "безпека - неподільна, тож безпека України є й нашою безпекою".