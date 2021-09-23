Президентка Естонії: Україна може розраховувати на нашу підтримку

Президентка Естонії: Україна може розраховувати на нашу підтримку
Фото: Kersti Kaljulaid / Facebook

Естонія закликає світову спільноту не забувати про російську окупацію Криму та агресію на сході України, повідомляє Укрінформ.

Про підтримку України у промові на сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд.

"Не можна забувати про окупований Кримський півострів та ситуацію на сході України. Україна може розраховувати на нашу тверду й непохитну підтримку свого суверенітету й територіальної цілісності, а також на політику невизнання незаконної анексії Криму Росією", - сказала Кальюлайд.

На її переконання, "безпека - неподільна, тож безпека України є й нашою безпекою".

"Як обраний член Ради безпеки ООН ми продовжуємо підтримувати у її порядку денному питання російської агресії на Донбасі та незаконної анексії Криму", - зазначила президентка Естонії.
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