Венедіктова про замах на Шефіра: ми стикнулися з професіоналами

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра, повідомляє Україна 24.

Вона зазначила, що ввечері після замаху було проведено спільну нараду з усіма блоками, які були залучені і задіяні.

«Поставили наступний дедлайн, коли ми проговорюємо, це восьма ранку завтра. Буде створено спільну слідчу групу. На сьогодні продовжують тривати слідчо-оперативні дії. Коли ми закінчимо їх, щоб ми змогли систематизувати цей матеріал, проаналізувати його, вже можна робити такі висновки» , — сказала Венедиктова.

На запитання, чи можна розкрити справу за гарячими слідами, Венедіктова відповіла:

"Тут не йде лік на години, тому що там, вибачте, простаки не працювали. В цій безпосередньо справі ми стикнулися з професіоналами. В нас відпрацювали безпосередньо на місці події експерти-криміналісти, службова собака, відпрацювали люди, які розуміються на тому, що відбувається. Це був гарно побудований замах, і люди знали, що вони робили. Тому так швидко, судячи з професіоналізму пострілів, ми розуміємо, що це зробити неможливо".