Ці продукти заважають вашому сну: корисна добірка

Кава, чай та шоколад, що містять кофеїн, – не єдине джерело поганого сну. Список продуктів, які бадьорять, куди більший, повідомляє 24 Канал.

Якщо ви довго крутитесь у ліжку, причиною можуть бути продукти, про які ви навіть не здогадуєтесь. Тож не втрачайте зайві години на спроби заснути, а просто не вживайте їх перед сном.

Продукти, які заважають вам спати

Піца

Ви можете часто відчувати дискомфорт після піци, морозива, вершкового масла та смажених продуктів. Причиною є високий вміст насичених жирів та натрій. Вживання таких продуктів перед сном призводить до менш відновлювального неміцного сну.

Смузі

Надмірне споживання цукру не лише викликає проблемами зі здоров'ям, такі як цукровий діабет, збільшення ваги та високий кров'яний тиск. Солодке також може погіршити ваш сон. І якщо ви уникали цукерок, випічки, десертів та газованої води, але часто тішили себе корисним смузі, тоді не повторюйте цього. Здавалось би, коктейлі з магазинів не мали б нашкодити, але це не так. В середньому смузі містить близько 4 чайних ложок цукру на одну порцію. Такі солодкі напої спровокують енергетичний стрибок, який погіршить ваш сон.

Сир

Це здається смішним, але чим смачніший сир, тим гіршим він є для вашого сну. Хоча білок у сирі забезпечує триптофан та амінокислоту, які можуть допомогти розслабитися і спати краще, але все не так однозначно.

За даними клініки Майо, сильні та довго витримані сири, такі як чеддер, грюйєр і пармезан, містять велику кількість амінокислоти тираміну, яка пришвидшує серцебиття.

Помідор

Здається, цей корисний овоч ніяк не може впливати на сон. Проте продукти на основі томатів неабияк зіпсують вам нічний відпочинок. Річ у тому, що томатні соки та соуси можуть подразнювати слизову оболонку шлунка, підвищувати рівень кислотності в організмі, викликаючи розлад травлення та печію.

Вода

Вода дуже підступна, адже вона приносить багато користі організму, але може порушити ваш сон. Перед тим як лягати у ліжко не варто багато пити, адже ви точно прокинетесь не один раз вночі з бажанням позбутись зайвої рідини. Тому не наповнюйте організм водою перед сном.

Алкоголь

Вважається, що алкоголь може допомогти швидше заснути. Але насправді він може викликати багато порушень. Надмірне вживання алкоголю часто призводить до апное під час сну та сильного хропіння. Він порушує дихання, розслабляючи м'язи горла. Такі напої також знижують здатність мозку прокидатися і виявляти нестачу кисню в організмі, а це може призвести до більш тривалих і частих дихальних пауз.