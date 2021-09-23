Землетрус в Україні: поштовхи відчувалися в чотирьох областях

У четвер, 23 вересня, в Україні трапився землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи найбільше відчувалися в Тернопільській області, повідомляє Обозреватель.

Землетрус зафіксували о 06:17 на глибині 10 км на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Найбільше землетрус відчувався біля міста Чортків (попередні координати 48,93 п.ш. і 25,88 с.д).

В Україні трапився землетрус. Перші подробиці

У соцмережах користувачі писали, що поштовхи відчувалися також у Івано-Франківській, Вінницькій та Чернівецькій областях.