Землетрус в Україні: поштовхи відчувалися в чотирьох областях
У четвер, 23 вересня, в Україні трапився землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи найбільше відчувалися в Тернопільській області, повідомляє Обозреватель.
Землетрус зафіксували о 06:17 на глибині 10 км на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.
Найбільше землетрус відчувався біля міста Чортків (попередні координати 48,93 п.ш. і 25,88 с.д).
У соцмережах користувачі писали, що поштовхи відчувалися також у Івано-Франківській, Вінницькій та Чернівецькій областях.
"У нас в Чернівецькій області біля Дністра добре чутно", "Місто Бар, Вінницька область. Теж добре відчувався землетрус", "Новодністровськ, Чернівецької області. Я відчув, аж прокинувся", "Кам'янець-Подільський відчув", "І у нас було добре чути. Франківщина", – писали українці.