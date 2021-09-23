Куди поїхати на бархатний сезон в Україні: перелік туристичних напрямків

Українці часто вибирають для відпустки не літню, а осінню пору, коли починається бархатний сезон. Це період з вересня по жовтень, в деяких країнах триває до листопада. В Україні він починається в серпні і закінчується у вересні. До речі, бабине літо і бархатний сезон - це одне і те ж, повідомляє УНИАН.

Далі інформація про найбільш популярні закордонні туристичні напрямки.

Які країни відкриті для України з сертифікатом про вакцинацію або тестом

Для тих українців, які зробили щеплення від коронавірусної інфекції Covid-19, у нас хороші новини - вибір локації для відпустки ширший, ніж у невакцинованих громадян. До переліку країн, які приймають туристів з негативним тестом або сертифікатом про вакцинацію, потрапили:

Австрія

Величезна кількість національних заповідників, глибини австрійських озер і, звичайно, Альпи - гордість Австрії і причина, по якій потік туристів не вичерпується ніколи. Відвідати країну можна двома способами.

Без реєстрації та карантину:

довідка про вакцинацію, де зазначено, що останнє щеплення було зроблено не пізніше, ніж від 14 до 270 днів перед в'їздом.

Список дозволених вакцин: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (vero cell), Inactivated, Sinovac.

З реєстрацією з карантином:

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну або тест на антигени (термін дії - 48 годин);

10-ти денний карантин.

Кіпр

Республіка стала одним з найпопулярніших туристичних напрямків. І це не дивно - саме тут можна пізнати таємниці стародавньої Греції, побачити купальні і храми, де тисячі років тому Боги вершили долі людей. Правила в'їзду на батьківщину Афродіти цілком лояльні:

Для вакцинованих українців:

сертифікат про вакцинацію міжнародного зразка, який потрібно завантажити на Cyprus Flight Pass.

Список дозволених вакцин: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Для невакцинованих українців:

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну;

обов'язкове ПЛР-тестування по прильоту в аеропорту.

Хорватія

Бріонські острови, де можна знайти руїни римських будівель I століття, кришталево чисті Плітвіцькі озера, де знаходяться 16 смарагдових карстових озер і 92 сріблястих водоспадів, і "Жемучина Адріатики" - неповторний Дубровник.

Побачити краси держави з тисячолітньою історією можна, якщо у вас є один з таких документів:

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну;

тест на антигени, зроблений за 48 годин до в'їзду;

сертифікат вакцинації, де зазначено, що остання доза була введена не пізніше, ніж від 14 до 210 днів;

довідка про те, що ви перехворіли коронавірусом і отримали одну дозу вакцини не пізніше, ніж за 210 днів до в'їзду в країну;

позитивний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, який підтверджує, що ви перехворіли Covid-19 і одужали протягом попередніх 180 днів, а тест був зроблений не раніше 11 днів до перетину кордону.

Якщо у вас не виявиться жодного з документів, перерахованих вище, вам доведеться здати тест і перебувати на ізоляції до моменту отримання результатів. У разі відсутності тесту ізоляція триватиме 10 днів.

Список вакцин, які визнає Хорватія: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Janssen/Johnson&Johnson.

Туреччина

Напрямок, що давно полюбився українцями, і з кожним роком радує все більше і більше. Крім класичного відпочинку all inclusive можна відправитися на самостійну екскурсію в Стамбул, насолодитися східними ласощами і, звичайно, скупатися в одному з чотирьох морів.

Правила в'їзду на територію країни не можна назвати суворими. Вам необхідно мати при собі:

сертифікат про повну вакцинацію, завершену не менше, ніж за 14 днів до перетину кордону;

довідка про те, що ви перехворіли коронавірусною інфекцією протягом останніх шести місяців;

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну;

тест на антигени, зроблений за 48 годин до в'їзду.

Туреччина визнає тільки ті вакцини, які були схвалені ВООЗ: Moderna; Pfizer/BioNTech; Johnson&Johnson; AstraZeneca; Sinopharm; Covishield; Sinovac.

В які країни можна летіти без вакцинації від Covid-19

Зараз всього 5 держав не вимагають від мандрівників ніяких документів про результати тестування на антигени або наявності ПЛР-тестів. Також для перетину кордонів не потрібні сертифікати про вакцинацію. До таких країн відносяться:

Нідерланди;

Домінікана;

Мексика;

Іспанія;

Угорщина.

Єдиний нюанс - якщо ви летите в Угорщину на літаку, то вам, все-таки, необхідний ПЛР-тест з негативним результатом, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду в країну. Також Угорщина визнає українські або угорські сертифікати про вакцинацію.