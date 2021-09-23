Кейт Міддлтон влаштувала прийом у Букінгемському палаці

У травні цього року Кейт Міддлтон випустила книжку-фотоальбом Hold Still, яку присвятила пандемії коронавірусу. У середу, 22 вересня, вона влаштувала прийом для партнерів, які допомогли втілити її ідею в життя. Для урочистого заходу дружина принца Вільяма підібрала білосніжний аутфіт, повідомляє 24 Канал.

За тиждень після виходу з літньої відпустки Кейт Міддлтон організувала офіційний прийом у Букінгемському палаці. Разом з партнерами вона відсвяткувала успішну реалізацію фотопроєкту, до якого ввійшли 100 портретів, зроблених під час першого локдауну у Великобританії.

"Знадобилось багато часу, щоб зібрати всіх, хто стояв за цим неймовірним проєктом, але сьогодні ввечері нам нарешті це вдалося," , – зізналась Кейт Міддлтон.

Вона подякувала не лише представникам Національної портретної галереї в Лондоні та іншим організаціям, й тисячам людей по всій країні, які поділитися своїм досвідом карантин. За словами Кейт, "без них проєкт був би неможливий".

Для першого урочистого заходу після двох місяців затишшя Кейт Міддлтон обрала білий ансамбль. Вона одягла приталений твідовий жакет з поясом, який носить замість блузки.

Кейт Міддлтон у білому вбранні / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

На прийомі в Букінгемському палаці Кейт Міддлтон зібрала волосся у високий вишуканий хвіст. Така зачіска акцентувала на оригінальних довгих сережках, якими вона підкреслила новий аутфіт. З інших аксесуарів на дружині Вільяма був лаконічний ланцюжок з підвіскою.