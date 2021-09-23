Microsoft представила смартфон-книжку з двома екранами

Оригінальний складаний смартфон Microsoft Surface Duo з двома дисплеями за характеристиками був застарілим вже на момент запуску: у нього був чіпсет попереднього покоління і не було підтримки 5G, ніж хизувалися всі конкуренти в його цінової категорії.﻿ Microsoft грунтовно попрацювала над помилками і сьогодні представила кардинально перероблений Surface Duo 2, повідомляє 3Dnews.

Новий смартфон доступний в білому і чорному кольорах. Як і його попередник, пристрій може похвалитися двома окремими екранами.

У розкладеному стані вони складаються у велику 8,3-дюймову панель з тонкою смугою посередині. Обидва дисплеї можуть похвалитися частотою оновлення 90 Гц і покриті загартованим склом Corning.

Одним з ключових нововведень в Suarface Duo 2 є використання актуального флагманського чіпсета Qualcomm Snapdragon 888, що дозволить новинці конкурувати з іншими просунутими рішеннями. Нагадаємо, що минулорічний Surface Duo грунтувався на Snapdragon 855, представленому ще в 2018 році. Разом зі свіжим чіпсетом новинка отримала підтримку мереж 5G. Крім того, Microsoft заявляє, що Surface Duo 2 є найтоншим 5G смартфоном на сьогоднішній день. Мова, мабуть, про товщину в розкладеному вигляді.

Оригінальний Surface Duo був обладнаний однією камерою, розташованою над дисплеєм, і вона не могла похвалитися високою якістю знімків. Цей недолік усунений в Surface Duo 2. Смартфон отримав потрійну основну камеру, яка поєднувала три 12-Мп датчика з ширококутної, надширококутної і телефото оптикою. Ширококутова камера може похвалитися оптичною стабілізацією зображення.

Microsoft робить ставку на просунуті можливості ПО нового продукту. Як і попередня модель, новинка працює під управлінням модифікованої версії Android, заточеною під роботу на пристрої з двома екранами. В ході презентації Microsoft похвалилася, що вже близько 150 ігор, включаючи такі хіти, як Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 і Dungeon Hunter 5 можуть використовувати один з дисплеїв як контролер, а на другому відображати геймплей. Surface Duo 2 буде працювати під управлінням Android 11 з коробки, хоча модель першого покоління досі обмежена Android 10.

Microsoft Surface Duo 2 вийде на ринок 21 жовтня. Ціна новинки буде починатися з позначки в $1499,99.