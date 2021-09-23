За 8 місяців зростання промвиробництва сповільнилось – Держстат

Промислове виробництво в Україні у серпні зросло на 0,6% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,2%, повідомляє Економічна правда.

За даними Держстату, порівняно з липнем 2021 року промислове виробництво в країні скоротилось на 3,3%, з урахуванням сезонної коригування - на 0,6%.

При цьому, у видобувній промисловості спад становив 2,5%, тоді як зростання у переробці - 2,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря - 0,2%.

Загалом за вісім місяців зафіксували уповільнення зростання промвиробництва до 1,7% з 1,8% за підсумками семи місяців і 2,1% за підсумками півріччя.