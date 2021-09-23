Комунальні служби почали постачати електромобілями

Україна поступово переймає західний досвід по комплектуванню комунальних служб електромобілями. Зокрема, дві «зелених» машини з'явилися на балансі муніципальної інспекції Тернополя, повідомляє АвтоПортал.

У розпорядження тернопільських «муніціпальщіков» надійшли компактні китайські «електрички», які можуть прискорюватися до 45 км/год і проїжджати на одному заряді до 100 км.

Як зазначає місцеве видання te.20minut.ua, вартість цих машин - 12 000 доларів за штуку, проте місту вони дісталися в подарунок від компанії Корсар.

Завдання муніципальної інспекції Тернополя - попередження і профілактика порушень правопорядку на території Тернопільської міської територіальної громади у взаємодії з Національною поліцією та іншими правоохоронними і контролюючими структурами. Електромобілі ж будуть використовуватися її співробітниками для патрулювання міських парків і набережної Тернопільського ставу. У коментарі ЗМІ начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимов, завдяки електромобілів, інспектори зможуть ефективно і швидко працювати, виносити постанови і оформляти адмінпротоколи на порушників.

Коментар:

Звичайно, подібні ініціативи з боку бізнесу не можуть не радувати. Завдяки їм українські міста облагороджуються. Однак викликає питання названа ціна автомобілів. Саме цю модель ми не знайшли, але схожі машини продають у Китаї (через інтернет) за ціною від 1 000 до 2 000 доларів. Навіть з урахуванням доставки і розмитнення кожен електрокар коштує в кращому випадку 5 тисяч, тому не зовсім ясно, звідки взявся прайс в $12 000.