Lotus розповів про нову електричну платформу

Британська компанія Lotus презентувала перспективну модульну електричну платформу LEVA (Light weight Electric Vehicle Architecture). Вона стане основою не тільки для автомобілів бренду, але і буде використовуватися іншими виробниками, повідомляє Обозреватель.

Останнім часом завдяки інвестиціям китайського холдингу Geely британський Lotus розпочав бурхливу діяльність. Влітку цього року керівництво компанії вже представило платформу LPA (Lotus Premium Architecture), яка стане основою для створення в найближчі кілька років двох кросоверів та чотиридверного купе.

Архітектура LEVA є перспективною розробкою фахівців Lotus, яка стане універсальною і буде пропонуватися для використання не тільки для власних потреб, а й для сторонніх компаній. У проєкт, крім інженерів бренду, долучилися британська металургійна компанія Sarginsons Industries і Лондонський університет Брюнеля. Раніше в компанії анонсували програму співпраці з концерном Renault і компанією Alpine в галузі створення електричних спорткарів.

Основа двомісного спорткара з короткою базою (2470 мм), вертикально розташованою АКБ на 66,4 кВтг та 476-сильним електромотором. Джерело: Lotus

Основа для двомісного спорткара з короткою базою (2470 мм), вертикально розташованою АКБ місткістю 66,4 кВтг та 476-сильним електромотором. Джерело: Lotus

Основа для спорткара з посадковою формулою 2+2 на довгій базі, горизонтально розташованою АКБ на 66,4 кВтг, а також одним (476 к.с.) або двома двигунами (884 к.с.). Джерело: Lotus

Керівником проєкту LEVA став Річард Рекхем – один з авторів легендарної моделі Lotus Elise. Головна особливість платформи – два варіанти розташування батареї. Перший, який отримав позначення Chest (англ. короб), передбачає розміщення АКБ вертикально за сидіннями. Це ідеально підійде для класичних середньомоторних спорткарів та дозволить зменшити висоту машини. Другий варіант – Slab (англ. пластина) передбачає розташування батареї під підлогою. Таке компонування можливо використовувати для широкого спектра моделей, зокрема кросоверів.

Крім того, модельна платформа LEVA дозволить змінювати колісну базу, місткість батарей і потужність електромоторів. У планах – три основні моделі на платформі LEVA. Двомісний спорткар із короткою базою (2470 мм), вертикально розташованою АКБ місткістю 66,4 кВтг та 476-сильним електромотором. Купе з колісною базою 2650 мм, батареєю на 99,6 кВтг та двома моторами сумарною потужністю 884 к.с. Третій варіант – спорткар із посадковою формулою 2+2 на довгій базі, горизонтально розташованою АКБ на 66,4 кВтг, а також одним (476 к.с.) або двома двигунами (884 к.с.).

У списку інновацій платформи LEVA – унікальна екотехнологія виробництва опорної конструкції, що дозволяє знизити шкідливі викиди, має малу вагу, а також використовує циліндричні акумулятори, що мають вищу місткість.

Перші автомобілі на модульній архітектурі LEVA побачать світ у 2026 році.