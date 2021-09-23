В Україні стартував Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2021
У четвер, 23 вересня, в Україні стартував Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2021. У програму увійшло 10 кінострічок, повідомляє Обозреватель.
Фільми, представлені на Мангеттенському фестивалі:
- "Смерть від рукостискання" – комедійна картина про Нью-Йорк в епоху пандемії коронавірусу
- "Грубі" (Великобританія)
- "Синдром Арчібальда" (Франція)
- "Месьє Кашемір" (Канада)
- "Занадто пізно"
- "Аврора"
- "Санчатний хор" – про проблеми біженців
- "Погана прикмета" – кінострічка про жінку, яка змушена справлятися з суворими обставинами в Афганістані
- "Закрите для світла" – кінострічка, яка зосередить глядача на подію Другої світової війни в Італії
- "Крадійка" – кінострічка, яка досліджує вплив Другої світової війни на наступні покоління.
Варто зазначити, що всі роботи-фіналісти кінофестивалю кваліфікуються для номінації на премію "Оскар". Переможців Мангеттенського фестивалю буде оприлюднено 4 жовтня 2021 року на офіційному сайті.