В Україні стартував Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2021

В Україні стартував Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2021

У четвер, 23 вересня, в Україні стартував Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2021. У програму увійшло 10 кінострічок, повідомляє Обозреватель.

Фільми, представлені на Мангеттенському фестивалі:

  • "Смерть від рукостискання" – комедійна картина про Нью-Йорк в епоху пандемії коронавірусу
  • "Грубі" (Великобританія)
  • "Синдром Арчібальда" (Франція)
  • "Месьє Кашемір" (Канада)
  • "Занадто пізно"
  • "Аврора"
  • "Санчатний хор" – про проблеми біженців
  • "Погана прикмета" – кінострічка про жінку, яка змушена справлятися з суворими обставинами в Афганістані
  • "Закрите для світла" – кінострічка, яка зосередить глядача на подію Другої світової війни в Італії
  • "Крадійка" – кінострічка, яка досліджує вплив Другої світової війни на наступні покоління.
Кадр з фільму
Кадр з фільму. Джерело: manhattanshort.com

Варто зазначити, що всі роботи-фіналісти кінофестивалю кваліфікуються для номінації на премію "Оскар". Переможців Мангеттенського фестивалю буде оприлюднено 4 жовтня 2021 року на офіційному сайті.

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