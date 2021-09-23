У четвер, 23 вересня, в Україні стартував Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2021. У програму увійшло 10 кінострічок, повідомляє Обозреватель.

Фільми, представлені на Мангеттенському фестивалі:

"Смерть від рукостискання" – комедійна картина про Нью-Йорк в епоху пандемії коронавірусу

"Грубі" (Великобританія)

"Синдром Арчібальда" (Франція)

"Месьє Кашемір" (Канада)

"Занадто пізно"

"Аврора"

"Санчатний хор" – про проблеми біженців

"Погана прикмета" – кінострічка про жінку, яка змушена справлятися з суворими обставинами в Афганістані

"Закрите для світла" – кінострічка, яка зосередить глядача на подію Другої світової війни в Італії

"Крадійка" – кінострічка, яка досліджує вплив Другої світової війни на наступні покоління.

Кадр з фільму. Джерело: manhattanshort.com

Варто зазначити, що всі роботи-фіналісти кінофестивалю кваліфікуються для номінації на премію "Оскар". Переможців Мангеттенського фестивалю буде оприлюднено 4 жовтня 2021 року на офіційному сайті.