На мітингу під ВР сталася бійка: затримано лідера SaveФОП

Активісти SaveФОП прийшли до Верховної Ради і намагалися прорватися ближче до будівлі, унаслідок чого сталася бійка. Лідера ФОПів затримала поліція. Один з правоохоронців заявив, що Сергій Доротич затриманий, тому що "грає на камеру".

Як повідомив﻿ Андрій Павловський, ФОПам заборонили ставити свою сцену, адже там уже побудована велика сцена для мітингу партії ОПЗЖ.

Територію посилено охороняють правоохоронці.

Зазначимо, сьогодні о 16-00 парламент на позачерговому засіданні почне розгляд законопроектів №3853-1 і №3853-2 про скасування обов'язкових касових апаратів.

Напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав зрозуміти, що монобільшість не голосуватиме за скасування обов'язкового використання касових апаратів.