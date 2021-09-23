На мітингу під ВР сталася бійка: затримано лідера SaveФОП
Активісти SaveФОП прийшли до Верховної Ради і намагалися прорватися ближче до будівлі, унаслідок чого сталася бійка. Лідера ФОПів затримала поліція. Один з правоохоронців заявив, що Сергій Доротич затриманий, тому що "грає на камеру".
Як повідомив Андрій Павловський, ФОПам заборонили ставити свою сцену, адже там уже побудована велика сцена для мітингу партії ОПЗЖ.
Територію посилено охороняють правоохоронці.
Зазначимо, сьогодні о 16-00 парламент на позачерговому засіданні почне розгляд законопроектів №3853-1 і №3853-2 про скасування обов'язкових касових апаратів.
Напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав зрозуміти, що монобільшість не голосуватиме за скасування обов'язкового використання касових апаратів.