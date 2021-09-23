Кардіолог назвала три симптоми, що попереджають про відрив тромбу

Кардіолог, кандидат медичних наук Ганна Кореневич розповіла про ознаки небезпечного стану, яке досить часто зустрічається в практиці лікарів, повідомляє Російська газета.

"Це так званий інфаркт на ногах, коли до нас приходять пацієнти зняти кардіограму на диспансеризації і раптом у них виявляються рубцеві зміни на серце", - зазначила лікар, пояснивши, що такий результат може вказувати на перенесений інфаркт.

Кардіолог пояснила, що небезпечне для життя стан часто залишається непоміченим, так як пацієнти відчувають "мовчазний больовий синдром, який проходить самостійно". Кому-то після "тихого" інфаркту досить просто відлежатися протягом дня.

"Треба звертати увагу на такі зміни в організмі, коли раптово на тлі нормального самопочуття тисне в грудях, тривале відчуття нестачі повітря. Насторожити повинен напад різкої слабості, пітливості, коли хочеться лягти. При цьому слід виміряти тиск. Якщо є падіння тиску на тлі дискомфорту в грудях, то дуже висока ймовірність того, що відбувається серцево-судинна катастрофа. можливо, це інфаркт, а можливо і тромбоемболія легеневої артерії, тромб відірвався. в такий момент треба викликати швидку ", - пояснила Анна Кореневич.

Кардіолог підкреслила, що "інфаркт на ногах" небезпечний, як і будь-який інший, і вимагає відповідного лікування.