У МВС допитали свідків замаху на Шефіра

У справі про замах на помічника президента Сергія Шефіра допитали свідків, триває збір доказів, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив речник МВС Артем Шевченко.

Він нагадав, що стрілянину по авто вели набоями, які раніше в Україні майже не використовувалися. За його словами, в них міняли порох, заново маркували як цивільний боєприпас і ставили нову кулю.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

"Ще вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, залишених стрілком на місці злочину під час замаху на першого помічника президента. Це боєприпаси калібру 7х62 на 39 мм. Такі не часто зустрінеш в нашій країні. Адже гільзи в ньому - виробництва Угорщини, але сам патрон - можливо, заново складали в Німеччині. Купували старі угорські набої, міняли порох, заново маркували як цивільний боєприпас, заново вставляли кулю. Про них детальніше скажуть експерти, коли отримають на дослідження, що отримали лікарі з тіла водія, можливо, знайдуть ще одну в пробитому колесі Ауді А8.

Тобто детальна балістична експертиза ще попереду. Але вже зараз очевидно, що боєприпаси обрані злочинцем прості і досить дешеві. Тобто це був хоч і не снайперський вогонь, але і не інсценування" , - написав Шевченко.

Також він повідомив, що встановлено місце розташування стрілка, яке "дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухливу ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч".

Свідками замаху стали грибники і пасажири авто, яке їхало за машиною Шефіра. "Їхні свідчення про характер звуку стрільби - досить схожі", - уточнив Шевченко.

Крім того, для експертизи вилучили гілки, ймовірно зламані самим стрілком при підготовці сектора обстрілу.

"Сьогодні поліція і Нацгвардія продовжать ретельні пошуки в досить великому лісовому масиві. Будуть шукати все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину. А, може, і ні" , - написав Шевченко.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Також спікер МВС заявив, що даний злочин схожий на замах на Аміну Окуєву 30 жовтня 2017 року.

"Взагалі такий вогонь такими боєприпасами по такій рухомій цілі як легковий автомобіль з лісового масиву хоча і не гарантує смертельного результату для пасажира всередині, але, як показує справа Окуєвої, цілком може бути фатальним" , - підсумував Шевченко.