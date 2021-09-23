Як користуватися BlaBlaCar: переваги і недоліки

Міжнародний сервіс Бла бла кар - зручний спосіб переміщення з точки А в точку Б. Особливо він рятує, коли інший транспорт (літаки або поїзди) не можуть доставити вас на бажану локацію, повідомляє УНИАН.

Сьогодні ми поговоримо про наболіле питання - безпеки поїздок на Бла бла кар.

Бла бла кар - що це таке, як перевіряють водіїв і пасажирів

Правила використання сервісу / depositphotos.com

BlaBlaCar позиціонує себе, як світова travel-спільнота, яка функціонує в 22-х країнах. Послугами сервісу користуються понад 90 мільйонів чоловік, що говорить про його затребуваність. За допомогою BlaBlaCar можна доїхати до місця призначення двома способами:

на машині;

на автобусі.

За своєю суттю, це все - як таксі, тільки міжміське. Громадяни України активно користуються послугами BlaBlaCar, але в повітрі витає неприборканий страх за своє життя - періодично в новинах озвучують сюжети, де водій або пасажир, реєструючись на сервісі, придбали собі квиток в останній шлях.

Адміністрація BlaBlaCar стверджує, що всі водії і пасажири проходять обов'язкову процедуру:

повністю заповнюють профіль на сайті;

додають реальне фото;

вказують інформацію про себе, державний номер машини;

верифікують номер телефону та електронну пошту.

Всі дані адміністратори сервісу перевіряють вручну, при виникненні будь-яких питань, телефонують людині. Проте, на практиці виявляється, що система працює некоректно і далеко не всі акаунти в додатку відповідають перерахованим вище вимогам.

Бла бла кар - плюси і мінуси, як розпізнати шахраїв

Переваги та недоліки BlaBlaCar / depositphotos.com

Незважаючи на те, що такий варіант поїздок подобається українцям, у нього існує маса переваг і недоліків, як, втім, у будь-якого іншого методу пересувань.

Плюси BlaBlaCar:

безкоштовне користування сайтом;

різноманітність варіантів за часом, маркою машини і вартістю поїздки;

наявність відгуків;

легка перевірка водія і його номера телефону;

офіційне листування водія і пасажира, яке бачить адміністрація сайту;

можливість познайомитися з новими людьми;

мобільність;

оплата після закінчення поїздки.

Мінуси BlaBlaCar:

водій може скасувати поїздку, не попереджаючи вас про це;

невідомість - ніколи не знаєте, хто стане вашим попутником;

машину і місце зустрічі доведеться шукати самостійно;

можливість поломки транспорту в дорозі без його заміни;

недостовірні дані про водія.

В силу того, що сервіс, як ми вже сказали, працює недосконало, деякі водії реєструються під чужими іменами або навмисне знижують ціну, щоб потрапити на перші місця в списку доступних автомобілів.

Іноді зустрічаються і недобросовісні люди, тому важливо знати, як розпізнати шахраїв на Бла бла кар:

аккаунт зареєстрований нещодавно;

фотографія відсутня або замість неї - картинка;

ціна на поїздку занадто низька в порівнянні з іншими пропозиціями;

водій просить обговорювати деталі поїздки в іншому месенджері;

звучить прохання віддати передоплату.

Єдиний пункт, який з усіх цих є самим нешкідливим - це термін реєстрації профілю. Цілком можливо, що людина нормальна і водить машину все життя, просто сервісом вирішила користуватися буквально "вчора".

Багато туристів в Україні, реєструючись, як пасажири, перевіряють номер телефону водія через спеціальні сервіси і дивляться, як він підписаний у інших людей. Якщо імена не збігаються - це привід задуматися.

Як зареєструватися в Бла бла кар - гайд для новачків

Як стати водієм на BlaBlaCar / depositphotos.com

Якщо ви все-таки вирішили спробувати себе в ролі перевізника або пасажира, УНІАН ділиться докладною інструкцією про те, як зареєструватися на сайті:

Крок 1

Заходимо на офіційний сайт, у верхньому правому куті вибираємо стрілочку і натискаємо кнопку Зареєструватись

Реєстрація на сайті. Крок 1 / blablacar.com.ua

Крок 2

Вибираємо бажаний спосіб реєстрації

Реєстрація на сайті. Крок 2 / blablacar.com.ua

Крок 3

Вводимо електронну адресу

Реєстрація на сайті. Крок 3 / blablacar.com.ua

Крок 4

Заповнюємо дані про себе

Реєстрація на сайті. Крок 4 / blablacar.com.ua

Крок 5

Вказуємо дату народження

Реєстрація на сайті. Крок 5 / blablacar.com.ua

Крок 6

Вибираємо форму звернення і стать

Реєстрація на сайті. Крок 6 / blablacar.com.ua

Крок 7

Створюємо надійний пароль

Реєстрація на сайті. Крок 7 / blablacar.com. ІА

Шаг 8

Підтверджуємо номер телефону

Реєстрація на сайті. Крок 8blablacar.com.ua

На цьому реєстрація закінчена. Ви автоматично потрапите на головну сторінку сайту, де зможете моментально знайти водіїв для поїздки або створити свою.

Як створити поїздку на BlaBlaCar / blablacar.com.ua

Адміністратори сервісу рекомендують заповнити свій профіль до кінця. Для цього потрібно виконати прості дії:

у верхньому правому куті знайти сірий кружечок з фігурою чоловічка;

натиснути на нього, вибрати пункт "профіль".

У вікні ви зможете додати актуальну інформацію про себе, свій транспортний засіб і верифікувати аккаунт.