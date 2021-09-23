Brabus показав найшвидший кросовер в світі

Німецьке тюінговое ательє Brabus представило на виставці Monaco Yacht Show 2021 найшвидший SUV у світі Brabus 900 Rocket Edition. Новинка здатна розвинути швидкість 330 км/год, повідомляє Обозреватель.

Новинка створена на основі Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ Coupe.

Під капотом чергового творіння Brabus розташовується V8 з двома турбінами та збільшеним з 4 до 4,4 л об'ємом. Джерело: Brabus

Всього 2 місяці тому компанія Brabus показала версію 800 на основі аналогічного купе, але цього майстрам з Боттропа здалося мало, і вони вирішили ще більше "прокачати" модель.

Під капотом чергового творіння Brabus розташовується V8 з двома турбінами та збільшеним з 4 до 4,4 л об'ємом. Більш продуктивні турбонагнітачі, ковані поршні та шатуни, новий колінвал та ТНВД, збільшені вихлопні труби, а також перепрограмовані блоки управління силовим агрегатом дозволили довести потужність до 900 к.с. Крутний момент виріс до 1250 Нм, але його примусово обмежили на 1050 Нм, щоб зберегти мотор від перевантажень. Вся ця міць відправляється до чотирьох ведучих коліс за допомогою 9-ступеневої "автомата".

Крутний момент виріс до 1250 Нм, але його примусово обмежили на 1050 Нм. Джерело: Brabus

На спринт від 0 до 100 км/год новинці потрібно всього 3,2 секунди, а заявлена виробником максимальна швидкість досягає 330 км/год, що більше, ніж у Bentley Bentayga Speed, Lamborghini Urus або Porsche Cayenne Turbo GT.

На спринт від 0 до 100 км/год новинці потрібно всього 3,2 секунди, а заявлена виробником максимальна швидкість досягає 330 км/год. Джерело: Brabus

Серед інших змін – карбоновий аеродинамічний обвіс, 23-дюймові диски Brabus Monoblock Y "Platinum Edition", шини Continental розмірністю 295/30 спереду і 335/30 – ззаду, а також переналаштована пневмопідвіска, яка дозволила опустити автомобіль на 25 мм. Справитися з цим 900-сильним монстром допоможуть карбоно-керамічні гальма з дисками діаметром 400 мм спереду і 360 мм – ззаду.

Салон оздоблений ексклюзивною шкірою, алькантарою, карбоном та цінними породами дерева. Компанія планує виготовити всього 25 екземплярів 900 Rocket Edition, а вартість стартує з позначки $ 447 407 без урахування податків.