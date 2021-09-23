Держрегулювання цін: бензини подешевшають, ДП – подорожчає

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 26,17 грн/л і дизпалива - 22,59 грн/л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС, повідомляє Enkorr.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,17 грн/л, на «звичайне» дизпаливо - 29,59 грн/л.

У порівнянні з другою декадою вересня середня ціна на бензин опустилася на 44 коп./л, на дизельне паливо зросла - на 27 коп./л.

Як повідомлялося, 14 травня 2021 року уряд прийняв постанову, якою з 15 травня було введено державне регулювання цін на паливо. Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

2 червня Кабінет міністрів вніс зміни в формулу розрахунку середньої ціни на паливо. Зокрема, в неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі $27/т, або плюс 66 коп./л (з ПДВ) до вартості бензинів і 73 коп./л (з ПДВ) - до вартості ДТ.