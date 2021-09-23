У Туреччині представили новий безпілотник Bayraktar DIHA

Компанія Baykar Defense представила новий безпілотний літальний апарат (БПЛА) Bayraktar DIHA. Презентація безпілотника вертикального зльоту і посадки відбулася в рамках Міжнародного фестивалю авіації, космосу і технологій Teknofest-2021, який проходить в Туреччині, повідомляє Лента.Ру.

Bayraktar DIHA може увійти до складу авіагрупи універсального десантного корабля TGG Anadolu. Розмах крил безпілотника з довжиною фюзеляжу в 1,5 метра становить 5 метрів. Злітна маса DIHA досягає 30 кілограмів, а маса корисного навантаження не перевищує 5 кілограмів.

фото: habericerik

Турецька розробка може пробути в повітрі до 12 годин, а максимальна дальність її польоту становить 150 кілометрів. Головною відмінністю DIHA від минулих моделей компанії є можливість вертикального зльоту і посадки. Крім одного штовхає гвинта, DIHA отримав чотири гвинти для вертикального зльоту і посадки.

Виробник заявляє, що Bayraktar DIHA здатний виконувати політ в автоматичному і напівавтоматичному режимі. Також безпілотник може автоматично злітати і сідати. Приземлення DIHA можливо в трьох режимах: за допомогою горизонтальних гвинтів, за допомогою парашута і посадки з пробігом.