Декретні виплати зросли майже на 20%

В Україні середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах за підсумками перших восьми місяців 2021 року зріс на 18,1% (порівняно з січнем-серпнем минулого року), повідомляє Обозреватель.

Таким чином, сума допомоги склала 331 грн за кожен день перебування у такій відпустці.

У середньому відпустка по вагітності та пологах триває 126 календарних днів, розповіли у пресслужбі Фонду соціального страхування України.

За даними відомства, найбільший розмір одного дня декретної відпустки зафіксовано у Києві – 477,3 грн. Найменшу допомогу отримують на Рівненщині – 264,8 грн.

Загалом Фонд соціального страхування за звітний період ухвалив рішення на фінансування допомоги по вагітності на 3,4 млрд грн.

Як оформити допомогу

Відомство перераховує допомогу на підставі отриманої від роботодавця заяви-розрахунку – дата фінансування виплати залежить від дати подання заяви роботодавцем.

Для отримання виплати листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами. У разі роботи за сумісництвом надається копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника.

Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи.

Для оформлення виплати подаються наступні документи: