Декретні виплати зросли майже на 20%
В Україні середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах за підсумками перших восьми місяців 2021 року зріс на 18,1% (порівняно з січнем-серпнем минулого року), повідомляє Обозреватель.
Таким чином, сума допомоги склала 331 грн за кожен день перебування у такій відпустці.
У середньому відпустка по вагітності та пологах триває 126 календарних днів, розповіли у пресслужбі Фонду соціального страхування України.
За даними відомства, найбільший розмір одного дня декретної відпустки зафіксовано у Києві – 477,3 грн. Найменшу допомогу отримують на Рівненщині – 264,8 грн.
Загалом Фонд соціального страхування за звітний період ухвалив рішення на фінансування допомоги по вагітності на 3,4 млрд грн.
Як оформити допомогу
Відомство перераховує допомогу на підставі отриманої від роботодавця заяви-розрахунку – дата фінансування виплати залежить від дати подання заяви роботодавцем.
Для отримання виплати листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами. У разі роботи за сумісництвом надається копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника.
Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи.
Для оформлення виплати подаються наступні документи:
- заява про надання допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- листок непрацездатності – видається жіночою консультацією, в якій вагітна стоїть на обліку;
- довідка з основного місця служби/навчання про те, що жінка служить/навчається;
- довідка з міського центру зайнятості щодо перебування чи не перебування на обліку;
- довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат;
- копія паспорту;
- копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- копія трудової книжки.