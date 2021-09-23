Офтальмолог розповіла, як вберегти очі при застуді

Хворобливий стан очей - один із супутників застуди та гострих вірусних інфекцій. Очі також можуть постраждати при коронавирусной інфекції: адже саме судини є мішенню для вірусу. Іноді спостерігається яскраве почервоніння очі: значить, лопнув невеликий кровоносну судину, повідомляє Російська газета.

Крім того, хворий відчуває дискомфорт, хворобливість, чуство "піску" в очах, подразнення від світла, розповіла лікар-офтальмолог вищої категорії, доцент кафедри очних хвороб Національного медико-хірургічного центру імені Пирогова Ірина Лещенко.

"Очі завжди реагують на застуда. Існує навіть термін" хворі очі ", коли в них з'являється якийсь блиск. Цей симптом з'являється при досить важкому стані, токсичному отруєнні або вірусному захворюванні", - пояснила лікар.

Для поліпшення стану фахівець рекомендує застосовувати зволожуючі краплі і неодмінно зменшити навантаження на очі: відмовитися на цей період від читання текстів в телефонах і на комп'ютерах.

Якщо спостерігаються крововиливи в око, краплі не допоможуть. Потрібно зміцнювати судинну систему і приймати препарати за призначенням лікаря, які перешкоджають ламкості судин, зокрема, вітамін С.