Глава Moderna спрогнозував завершення пандемії COVID-19

Генеральний директор компанії Moderna, яка виробляє вакцину проти коронавірусу, Стефан Бансел заявив, що пандемія COVID-19 закінчиться вже наступного року, повідомляє Укрiнформ.

«Якщо подивитися на розширення виробничих потужностей (зі створення вакцин проти коронавірусу – ред.) за останні шість місяців, до середини наступного року має бути достатньо доз, щоб усі на Землі могли бути щепленими» , - сказав Бансел.

На його думку, через рік відсьогодні життя у світі повернеться до «нормального».

Водночас він зазначив, що ті люди, які відмовляються вакцинуватися, обов'язково перехворіють на COVID-19 й у них виробиться природний імунітет.