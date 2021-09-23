Гравець "Реала" встановив рекорд результативності XXI століття

Нападник "Реала" Карім Бензема відзначився дублем у матчі шостого туру іспанської Ла Ліги проти "Мальорки" та встановив рекорд результативності XXI століття. Поєдинок закінчився з рахунком 6:1, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє статистичний портал Opta на своїй сторінці в Twitter, французький футболіст став першим, кому вдалося взяти активну участь у 15 голах у перших шести матчах сезону. В його активі вісім забитих м'ячів і сім асистів.

Бензема встановив рекорд результативності. Джерело: Twitter OptaJose

Поєдинок розпочався вкрай невдало для остров'ян, які помилилися в обороні й дозволили Бензема відкрити рахунок вже на третій хвилині зустрічі. Француз відібрав м'яч у суперника та впевнено реалізував вихід віч-на-віч.

Після цього нападник двічі допоміг відзначитися Марко Асенсіо, який у підсумку оформив хет-трик, а потім забив свій другий гол в матчі. Крапку в протистоянні на 84-й хвилині поставив Іско.

"Реал" продовжує одноосібно лідирувати в таблиці після шести турів з 16 очками. У "Атлетіко", який йде на другій позиції, 14 пунктів.