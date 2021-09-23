Разумков може підігравати опозиції - Корнієнко

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що у спікера Ради можуть бути "приховані мотиви", які впливають на розгляд закону про олігархів.

Про це Корнієнко заявив в інтерв'ю виданню "Телеграф".

"Чому спікер відправив його до Венеціанської комісії, які у нього мотиви - слід розбиратися окремо. Він заявляє, що у нього немає якихось прихованих мотивів, але в той же час ми бачимо послідовну позицію спікера. Вона фактично проти цього закону, і в останнім часом досить відособлена в плані командної роботи з президентом, з партією.

Зрозуміло, що спікер може вести свою політичну кар'єру, як він вважає за потрібне, але в такому випадку слід визначитися - в одному ми з ним руслі думаємо про базові питання. Це стосується, в першу чергу, закону про олігархів, тому що для нас, для президента це дуже важливий показовий момент" , - заявив Корнієнко.

Корнієнко не сподобалися дії опозиційних фракцій і Разумкова, які він назвав "формалізмом".

"Закон викликав серйозну реакцію і якщо зупиняти цей процес формалізмом в стилі "я відправлю закон в Венеціанку, тому що мене попросили чотири опозиційні фракції", то виникає питання - чиї інтереси представляє спікер Верховної Ради?" , - задався питанням глава "Слуги народу".

Дії Разумкова він назвав "демократією меншості", оскільки спікер заявив "слугам", що відправив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії на прохання опозиції.