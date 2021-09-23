Brussels Airlines відновить рейси між Києвом та Брюсселем

Авіакомпанія Brussels Airlines з Lufthansa Group заявила про відновлення регулярних рейсів між Києвом і Брюсселем, повідомляє Avianews.

Перший рейс відбудеться 16 грудня, заявила прес-секретар авіакомпанії Кім Даенен.

Ціна квитків

При виборі маршруту Брюссель-Київ квиток в обидва боки коштує від 143 Євро, в напрямку Київ-Брюссель - від $192 в обидві сторони.

Найнижчий тариф економ-класу Brussels Airlines включає перевезення тільки ручної поклажі. Вага основного предмета не повинен перевищувати 8 кг, а габарити 55х40х23 см. Також авіакомпанія дозволяє брати в салон літака ручну поклажу з габаритами до 40х30х10 см без обмеження по вазі.

Авіаперевізник буде здійснювати польоти два рази на тиждень щочетверга і щосуботи. Для рейсів в українську столицю Brussels Airlines вибрала аеропорт"Бориспіль".

Авіакомпанія буде використовувати на маршруті середньомагістральні літаки Airbus A319 і A320, які можуть перевозити 141 і 180 пасажирів відповідно. Час у дорозі складе близько 3 годин.

Розклад рейсів

Брюссель 10:15 → Київ 14:05, четвер

Брюссель 10:00 → Київ 13:50, субота

Київ 15:05 → Брюссель 17:15, четвер

Київ 14:50 → Брюссель 17:00, субота

Brussels Airlines і польоти до Києва

Brussels Airlines припинила польоти з Брюсселя до Києва в листопаді 2019 року через оптимізацію маршрутної мережі. Авіакомпанія літала в Україну тільки рік.