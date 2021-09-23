Кличко закликав Київраду підтримати призначення Крищенка

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради підтримати призначення заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень екс-керівника поліції Києва Андрія Крищенка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми сьогодні маємо розглянути призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка" , - сказав Кличко на початку засідання Київради у четвер.

Він зазначив, що Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

"Ви знаєте Андрія Євгеновича як патріота, справжнього бійця за Україну і професіонала. Він більше п'яти з половиною років очолював столичну поліцію - в непростий час і в непростих умовах. Від реформування міліцейської системи в сучасну поліцію до забезпечення правопорядку в столиці під час різних заходів. Переконаний, що такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади" , - додав Кличко.

Як повідомлялося, Крищенко був призначений начальником Головного управління Нацполіціі в Києві в грудні 2015 року та пропрацював на цій посаді до 10 серпня 2021 року, коли був задоволений його рапорт про відставку. До цього він очолював управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Донецькій області (з грудня 2014 року).

Навесні 2014 року став начальником міськвідділу міліції Горлівки (Донецька обл.). 14 квітня 2014 року Крищенко був одним із тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення її проросійськими сепаратистами. Захищаючи прапор України, отримав важкі поранення.