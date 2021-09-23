За спрощене розмитнення "євроблях" сплатили 1,4 млрд грн

Державна митна служба України заявила, що спрощене розмитнення обійшлось українцям у 1,4 млрд грн. За весь період було розмитнено майже 40 тис. транспортних засобів, повідомляє 24 Канал.

Оформлено майже 40 тис. авто "на єврономерах" за 100 днів дії законів України №1402-ІХ та №1403-ІХ. Про це повідомляє Телеграм-канал Державної митної служби України.

За 100 днів дії законів України від 15.04.2021 №1402-ІХ та №1403-ІХ щодо спрощеного митного оформлення та оподаткування авто “на єврономерах”, зокрема з 15.06.21 по 22.09.21, оформлено майже 40 тис. таких автівок. До бюджету за вказаний період вже сплачено суму близько 1,4 млрд грн.

З 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, станом на 22 вересня 2021 року лідерами за кількістю авто стали:

Закарпатська митниця – 7659 авто

Київська митниця – 4163 авто

Одеська митниця – 4093 авто

Чернівецька митниця – 3218 авто

Івано-Франківська митниця – 2361 авто

Нагадаємо, що скористатися спрощенням можна до 10 листопада 2021 року, а до 08 лютого 2022 року – учасникам бойових дій які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року).