Старт Суперліги WindRose: розклад трансляцій

У четвер, 23 вересня, стартує чемпіонат України з баскетболу. У першому матчі нового сезону Суперліги WindRose зійдуться "Дніпро" та "Харківські Соколи", повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), поєдинки першого ігрового тижня можна буде подивитися на телеканалах XSPORT+, OBOZREVATEL і УНІАН. Також за подіями матчів у прямому ефірі можна стежити на YouTube-каналі ФБУ.

Розклад трансляцій стартових ігор сезону має такий вигляд:

23 вересня

19:00 "Дніпро" – "Харківські Соколи" (XSPORT+)

24 вересня

18:00 "Хімік" – "Одеса" (УНІАН)

19:00 "Тернопіль" – "Київ-Баскет" (Obozrevatel)

25 вересня

16:00 "Миколаїв" – "Кривий Ріг" (Obozrevatel)

26 вересня

15:00 "Черкаські Мавпи" – "Будівельник" (УНІАН)

16:00 "Прометей" – "Запоріжжя" (Obozrevatel)

Розклад першого туру Суперліги. Джерело: ФБУ

Нагадаємо, що чинним чемпіоном України з баскетболу є "Прометей", який вперше в своїй історії завоював цей титул.