Вчені виявили в мозку центр прийняття рішень

Структури, подібні до штучних рекурентних нейронних мереж, знаходяться в лобній частині головного мозку, повідомляє Корреспондент.

Американські вчені з Університету Вайомінгу з'ясували, що за прийняття рішень, експресивну мову і довільні рухи відповідають рекурентні нейронні мережі, які розташовано в головному мозку. Про це йдеться в статті, яку опубліковано в журналі Cell Reports.

Рекурентні нейронні мережі (RNN) - це орієнтований граф з напрямленими ребрами між вузлами. У мозку RNN служить центром для отримання вхідних сигналів від ділянок мозку, які відповідають за емоції. Вихідні дані надходять у моторну кору, яка відповідає за рух.

Так нейронна мережа відповідає за поведінку.

Вчені проаналізували мозок різних ліній генетично модифікованих мишей. У тварин вони промаркували особливі типи нейронів флуоресцентними білками і регулювали активність окремих нервових клітин.

Зрештою з'ясувалося, що структури, подібні до штучних рекурентних нейронних мереж, знааходяться в лобній частині головного мозку. Але вони є менш складними, ніж передбачалося раніше, і односпрямовані.

Нагадаємо, раніше австралійські вчені заявили, що головним чинником зменшення людського мозку є надлишок алкоголю в організмі.