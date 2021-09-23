Вчені виявили в мозку центр прийняття рішень
Структури, подібні до штучних рекурентних нейронних мереж, знаходяться в лобній частині головного мозку, повідомляє Корреспондент.
Американські вчені з Університету Вайомінгу з'ясували, що за прийняття рішень, експресивну мову і довільні рухи відповідають рекурентні нейронні мережі, які розташовано в головному мозку. Про це йдеться в статті, яку опубліковано в журналі Cell Reports.
Рекурентні нейронні мережі (RNN) - це орієнтований граф з напрямленими ребрами між вузлами. У мозку RNN служить центром для отримання вхідних сигналів від ділянок мозку, які відповідають за емоції. Вихідні дані надходять у моторну кору, яка відповідає за рух.
Так нейронна мережа відповідає за поведінку.
Вчені проаналізували мозок різних ліній генетично модифікованих мишей. У тварин вони промаркували особливі типи нейронів флуоресцентними білками і регулювали активність окремих нервових клітин.
Зрештою з'ясувалося, що структури, подібні до штучних рекурентних нейронних мереж, знааходяться в лобній частині головного мозку. Але вони є менш складними, ніж передбачалося раніше, і односпрямовані.
Нагадаємо, раніше австралійські вчені заявили, що головним чинником зменшення людського мозку є надлишок алкоголю в організмі.