"Шахтар" відкриває першу школу в Києві

Футбольні тренування будуть проходити за методикою і під керівництвом тренерів Академії ФК Шахтар і під безпосереднім контролем Едгара Кардозо, повідомляє Сегодня.

На офіційному сайті Шахтаря повідомляється, що записатися на заняття в школі незалежно від попередньої підготовки можуть всі бажаючі хлопчики і дівчатка.

Учні отримають пріоритетне право брати участь у відборі до Академії Шахтаря, а також стануть частиною регулярних професійних футбольних подій клубу, будь то висновок гравців на полі або можливість бути справжнім болбоем на матчах.

Зазначається, що перше тренування в школі – безкоштовне, кількість місць обмежена.

Нагадаємо, що кілька днів тому Шахтар відкрив футбольну школу в Борисполі. Кращі учні отримають можливість пройти перегляд у Академію.