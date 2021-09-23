У ЄС хочуть ввести мораторій на експорт лісу: із чим пов'язано

У країнах ЄС вимагають ввести мораторій на експорт лісу-кругляка, окремі держави вже дозволяють продавати продукцію за кордон тільки за погодженням з урядом. Польський бізнес наводить як приклад Україну й вимагає, щоб і їхня влада ввела мораторій на експорт лісоматеріалів, повідомляє Обозреватель.

І поки в Євросоюзі обговорюють, як захистити власні ресурси, від України вимагають постачати свою необроблену сировину. І це в ситуації, коли наша лісистість значно поступається цьому показнику в сусідніх країнах.

Про те, як заборона на експорт працює в різних країнах і чого вимагають від України, читайте далі в матеріалі.

Албанії можна, а Україні – ні?

Албанія свою угоду про Асоціацію з ЄС підписала ще в 2006-му, а з 2010-го отримала безвіз. І це не завадило країні в 2016-му ввести повний мораторій на експорт лісу (також обмежили його вирубку). Таке рішення пояснили екологічною ситуацією, мовляв, лісистість упала з 51 до 25%. Але в Україні ситуація ще гірша – в нас цей показник не досягає 16%.

У ЄС не було претензій до рішення Албанії скасувати експорт лісоматеріалів. Можливо через те, що таку позицію вони грамотно обґрунтували екологічною ситуацією. А, можливо, з Албанії в країни Євросоюзу і без того доставляли небагато сировини і така норма на партнерах не відобразилася.

Україна ж після введення мораторію отримала позов від ЄС в Арбітраж. У ньому визнали, що країна має право на мораторій, але не в тому вигляді, в якому він прописаний зараз, мовляв, це порушує угоду про Асоціацію з ЄС.

Тепер же віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина за допомогою "Слуг народу" замість того, щоб переписати мораторій, іде фактично на зраду національних інтересів України і лобіює повне зняття мораторію.

У Польщі вимагають зробити так, як в Україні

Представники польської деревообробної галузі буквально кілька тижнів тому зробили публічну заяву і зажадали від своєї влади ввести мораторій на експорт лісоматеріалів. Як приклад, серед інших, навели й Україну. Мовляв, коли сировина вивозиться за кордон, а ціни на неї всередині країни злітають, зберегти робочі місця та виробництво стає неможливим.

В Україні ж ситуація може бути ще гіршою. На відміну від польських колег, українські підприємці не мають дешевих кредитів, компенсації від держави на закупівлю обладнання. Та й крім цього поляки мають високу платоспроможність, їхній внутрішній ринок може приносити для підприємств значно більшу вигоду. Українці ж за таких умов опиняються в неконкурентному середовищі. І якщо дозволити продавати необроблені лісоматеріали за кордон, українська галузь ризикує опинитися на межі краху.

"Дійшло до того, що дубова деревина (необроблена) залишає Польщу і відправляється на заводи в Україну. Там вона переробляється й відправляється у вигляді готової деревної продукції на світові ринки. Уряде, польські ліси стають ресурсною базою для західних корпорацій" , – підкреслив у зверненні директор Польської торгової палати лісової промисловості Рафал Шефлер.

Що цікаво, в Єврокомісії при цьому самі ж погоджуються, що поставляти необроблену деревину з України "нерозумно".

"Країна тоді виявляється в самому низу ланцюжка й отримує мінімальний прибуток. Тому, природно, продавати продукцію з деревини – набагато прибутковіша справа" , – заявив єврокомісар із питань довкілля, океанів і рибальства Віргініус Сінкявічюс в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Хто і як захищається від розпродажу лісу

Політика захисту власних інтересів поширена в багатьох країнах. Про намір заборонити експорт лісу заявили в Росії, Білорусь на такий крок уже пішла. Хорватія ввела внутрішні квоти: спершу лісоматеріали купують усі внутрішні виробники, які виготовляють готову продукцію, а потім, якщо залишається "зайве", то вільну сировину можуть експортувати. І це за умови, коли й зараз велика частина лісоматеріалів закуповується за кордоном, а експорт вкрай обмежено.

В Україні ж сировини не вистачає навіть на те, щоб повністю покрити внутрішню потребу, розповідає президент асоціації "Меблідеревпром" Юрій Медведєв. Ба більше, лісгоспам дозволено укладати прямі контракти, а не брати участь в аукціонах. І якщо знімуть мораторій, вони зможуть безпосередньо продавати лісоматеріали за кордон.

В Угорщині також діють обмеження: якщо підприємство хоче продати за кордон матеріали, має написати заяву, яку розглянуть в уряді. Там ухвалять рішення, чи вплине така угода на ситуацію на внутрішньому ринку, чи не призведе до дефіциту тощо.

І тоді як навіть країни ЄС намагаються обмежити поставки, в Україні розробили законопроєкт №4197-д, ухвалення якого призведе до різкого дефіциту сировини для українських деревообробних підприємств. Причому розповіді представників Кабміну про те, що очікувати погіршення ситуації не варто, всього лише спроба ввести громадськість в оману.