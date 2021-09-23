Шефір після замаху не став просити держохорону

Управління державної охорони повідомляє, що перший помічник Президента України Сергій Шефір не входить у перелік осіб, до яких здійснюється державна охорона, повідомляє Укрінформ.

"Охорона Шефіру не надається, бо він не входить у перелік осіб, до яких здійснюється державна охорона", - сказали у пресслужбі.

Водночас у відомстві зауважили, що йому може надаватись така охорона, якщо буде відповідне звернення. За процедурою спочатку треба звернутись до Офісу Президента. Офіс має клопотати перед Президентом і вже за його рішенням надається державна охорона, пояснили в управлінні.

"Наразі ніяких звернень з приводу охорони не було", - сказали у пресслужбі.

Відповідаючи на запитання, чи буде посилена через цей випадок охорона Президента, у пресслужбі відповіли, що це закрита інформація. Всі заходи щодо посадових осіб щодо державної охорони є інформацією з обмеженим доступом.

Як повідомлялося, у Київській області 22 вересня обстріляли автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, його водій зазнав поранень.

За інформацією МВС, в автомобіль влучило понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією - замах на вбивство двох і більше осіб.