Кабмін вніс зміни до порядку видачі водійських прав

Кабінет міністрів України вніс зміни в порядок видачі водійських прав. Зокрема, тепер в посвідченнях з'являться спеціальні позначки-обмеження і інша додаткова інформація, повідомляє АвтоПортал.

Так, в Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабміну від 8 травня 1993 року № 340 йдеться про те, що в водійських посвідченнях у вигляді кодів при необхідності будуть вказані (перефразовано з юридичної мови на більш зрозумілий):

медичні обмеження; водіння тільки із засобами корекції і/або захисту зору; в окулярах; контактних лінзах, зі слуховими апаратами; засобами для спілкування; протезами кінцівок;

технічні обмеження; водіння автомобілів (тільки) з модифікованою трансмісією; автоматичним вибором передавального числа; спеціально пристосованим управлінням трансмісії; пристосованої педаллю зчеплення, зчепленням, що проводяться в дію рукою; автоматичним зчепленням; модифікованої гальмової системи та ін .;

інші обмеження; керування транспортним засобом тільки в денний час доби, в радіусі еннного колічестваа км від місця проживання власника або в межах міста/регіону, без пасажирів, ін.

спеціальні адміністративні позначки; права підлягають обміну, є дублікатом, ін.).

Наприклад, якщо особа навчалася в автошколі і здавало іспит на автомобілі з АКПП, в його правах - в графі 12 - буде встановлена позначка про те, що йому можна управляти тільки машиною на автоматі.