Мінсоцополітики оприлюднило нормативи для розрахунку субсидій

У 2021 році субсидія призначається виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Підвищені нормативи будуть діяти тільки у разі запровадження в регіоні "червоного" рівня карантину, повідомляє РБК-Україна.

За даними Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики), соціальна норма житла для оплати житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком; витрат на управління багатоквартирним будинком - 13,65 кв. метра загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.

Для оплати комунальних послуг - послуг з постачання теплової енергії для потреб централізованого або автономного опалення; з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення незалежно від джерела та виду енергії - 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.

Для дитячих будинків сімейного типу соціальна норма житла встановлюється у розмірі опалюваної площі житлового приміщення.

У разі використання для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроопалювальних установок, введених в експлуатацію в установленому порядку, що підтверджується документально, під час розрахунку розміру житлової субсидії в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення та соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для побутових потреб.

Автор: Олександр Білоус