Ляшко назвав умову відміни карантину навесні
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні карантинних обмежень в Україні може не бути, якщо більшість українців вакцинуються від коронавірусної інфекції до нового року, повідомляє Укрінформ.
Про це він сказав під час V міжнародного форуму «Креативна Україна 2021».
«Все залежить від нас. Якщо ви зараз подивитеся на Велику Британію та на Данію - шість місяців інтенсивної вакцинації і в них проблеми карантинних обмежень не існує… У нас вакцини сьогодні більше 10 мільйонів доз, 17 млн як мінімум законтрактовано вже. Плюс ще 3 млн мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію. Все залежить від вас. Вакцинуємося до нового року - на весну можемо спокійно жити без карантинних обмежень», - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, «коли все закінчиться».
Він зауважив, що зараз більш оптимістично дивиться на ситуацію у зв’язку з пандемією коронавірусу.
«Я більш оптимістично зараз дивлюся на ситуацію, оскільки буквально пройшло півтора року, а ми маємо вакцину, яка сьогодні захищає від тяжкого і середньої тяжкості перебігу хвороби, і з’являються лікарські засоби. В Україну вже приїхали певні інноваційні препарати, які діють прямо на вірус. Раніше такого не було. У нас є підписані два попередні контракти з двома виробниками, завершується третя клінічна стадія противірусних препаратів проти COVID-19. З’явиться лікування специфічне, тоді, я думаю, про проблему COVID-19 ми забудемо і будемо згадувати в певних сюжетах або фільмах», - зазначив Ляшко.