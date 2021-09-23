Ляшко назвав умову відміни карантину навесні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні карантинних обмежень в Україні може не бути, якщо більшість українців вакцинуються від коронавірусної інфекції до нового року, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав під час V міжнародного форуму «Креативна Україна 2021».

«Все залежить від нас. Якщо ви зараз подивитеся на Велику Британію та на Данію - шість місяців інтенсивної вакцинації і в них проблеми карантинних обмежень не існує… У нас вакцини сьогодні більше 10 мільйонів доз, 17 млн як мінімум законтрактовано вже. Плюс ще 3 млн мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію. Все залежить від вас. Вакцинуємося до нового року - на весну можемо спокійно жити без карантинних обмежень» , - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, «коли все закінчиться».

Він зауважив, що зараз більш оптимістично дивиться на ситуацію у зв’язку з пандемією коронавірусу.