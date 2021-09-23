Зеленського на виборах готові підтримати 33% українців – опитування

Чинний президент України Володимир Зеленський отримав би найбільшу підтримку на виборах глави держави, якби вони відбувалися в середині вересня, свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного 10-15 вересня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За Зеленського проголосували б 33,3% респондентів серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

На другому місці - п'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, якого підтримали б 16,8% респондентів, які вже визначилися з вибором.

Далі йдуть лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (10,3%), лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко (9,5%) і лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (8,7%).

За екс-нардепа Євгена Мураєва готові проголосувати 6,4% респондентів, які визначилися, за екс-прем'єра, лідера "Української стратегії" Володимира Гройсмана - 5,7%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4,6%.

Підтримка інших кандидатів суттєво нижче (4,7% визначилися за всіх кандидатів разом). 10,3% із загального числа респондентів не визначилися з відповіддю. 11,2% заявили, що не підуть на вибори, 2% викреслили б усіх кандидатів або зіпсували б бюлетень, 0,3% відмовилися відповідати.

У ході дослідження було опитано 2002 респонденти у віці від 18 років методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50% і 1,1% - для показників, близьких до 5%.