У київських школах запрацюють пункти вакцинації проти коронавірусу

У школах Києва відкриють пункти вакцинації проти COVID-19, в яких зможуть зробити щеплення вчителя, персонал школи та родичі учнів.﻿ Про це йдеться у рішенні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Деловая столица.

Згідно з рішенням комісії, КМДА та її органи, а також районні адміністрації мають вжити заходів щодо розміщення в закладах освіти постійних пунктів вакцинації, щоб залучити до процесу максимальну кількість вчителів та іншого персоналу.

Якщо немає можливості розмістити постійний пункт вакцинації, то необхідно організувати вакцинацію виїзними мобільними бригадами.

Також повідомляється, що в шкільних пунктах вакцинації зможуть зробити щеплення від COVID родичі персоналу і батьки учнів.