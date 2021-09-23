Ринок землі: кількість угод перевищила 20 тисяч

Станом на 23 вересня у рамках ринку землі уклали 20 392 угод, лідерами за кількістю угод є Полтавська та Київська області, повідомляє Економічна правда.

У прес-службі Мінагрополітики зазначили, що заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5030 нотаріусів.

"Всього заяв - 5652, із них погоджено 4994, в черзі на розгляд - 3, відмову отримали 655" , - додали у відомстві.

У регіональному розрізі за кількістю угод найбільше укладали у Полтавській (1780 договорів) та Київській (1708 договорів) областях.

За площею лідирують Кіровоградська (8 409,4 га) та Харківська (5 799,5 га) області.