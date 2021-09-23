Названі кращі б/у автомобілі року
Попит на старі автомобілі зростає, і цей рейтинг може допомогти споживачам, повідомляє Судово-юридична газета.
З зростаючим попитом на старі автомобілі споживач хоче знати, які покупки є кращими з можливих. Британське видання WharCar представило свій рейтинг найкращих уживаних автомобілів на ринку, розділивши автомобілі на категорії. Один з них був оголошений головним переможцем в опитуванні цього року, оскільки видання зазначило, що вибір був непростим.
Насправді укладачі рейтингу зізналися, що їм особливо сподобалися три моделі. Одна з них - BMW 530e - ефективний розкішний гібрид, який зараз дуже популярний. Друга - це попереднє покоління Skoda Octavia Estate, яка посіла перше місце серед універсалів. Однак великим переможцем в цьому році став Peugeot 5008, який також є номером один в сегменті великих позашляховиків.
Міський автомобіль - Kia Picanto
Маленька машина - Skoda Fabia
Маленький позашляховик - Seat Arona
Хот-хетч - Ford Fiesta ST
Сімейний автомобіль - Audi A3 Sportback
Сімейний позашляховик - Skoda Karoq
Великий позашляховик - Peugeot 5008
Представницький автомобіль - Audi A4
Сімейний універсал - Skoda Octavia Estate
Мінівен - Volkswagen Touran
Розкішний представницький автомобіль - BMW 5-ої серії
Розкішний позашляховик - Audi Q7
Гібрид - BMW 5-ї серії (530E)
Електромобіль - Renault Zoe
Купе / Кабріолет - BMW 4-Series Gran Coupé
Автомобіль підвищеної потужності - Mercedes-AMG E63 S
Спортивний автомобіль - BMW i8