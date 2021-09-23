Названі кращі б/у автомобілі року

Попит на старі автомобілі зростає, і цей рейтинг може допомогти споживачам, повідомляє Судово-юридична газета.

З зростаючим попитом на старі автомобілі споживач хоче знати, які покупки є кращими з можливих. Британське видання WharCar представило свій рейтинг найкращих уживаних автомобілів на ринку, розділивши автомобілі на категорії. Один з них був оголошений головним переможцем в опитуванні цього року, оскільки видання зазначило, що вибір був непростим.

Насправді укладачі рейтингу зізналися, що їм особливо сподобалися три моделі. Одна з них - BMW 530e - ефективний розкішний гібрид, який зараз дуже популярний. Друга - це попереднє покоління Skoda Octavia Estate, яка посіла перше місце серед універсалів. Однак великим переможцем в цьому році став Peugeot 5008, який також є номером один в сегменті великих позашляховиків.

Міський автомобіль - Kia Picanto

Маленька машина - Skoda Fabia

Маленький позашляховик - Seat Arona

Хот-хетч - Ford Fiesta ST

Сімейний автомобіль - Audi A3 Sportback

Сімейний позашляховик - Skoda Karoq

Великий позашляховик - Peugeot 5008

Представницький автомобіль - Audi A4

Сімейний універсал - Skoda Octavia Estate

Мінівен - Volkswagen Touran

Розкішний представницький автомобіль - BMW 5-ої серії

Розкішний позашляховик - Audi Q7

Гібрид - BMW 5-ї серії (530E)

Електромобіль - Renault Zoe

Купе / Кабріолет - BMW 4-Series Gran Coupé

Автомобіль підвищеної потужності - Mercedes-AMG E63 S

Спортивний автомобіль - BMW i8