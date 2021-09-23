Бій Усик - Джошуа: стали відомі імена суддів

Стали відомі імена суддів, які працюватимуть на поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа, повідомляє УНИАН.

Як пише Dailystar, бій розсудять два британця, один українець і один американець.

Рефері в рингу призначений британець Майкл Александер.

Цей суддя раніше працював на першому поєдинку Ентоні Джошуа і Енді Руїса, на поєдинках Джошуа проти Карлоса Такама, Еріка Моліни і Ділліана Уайта, на бою Тоні Беллью - Девід Хей, бою Дерек Чісора - Тайсон Ф'юрі та ряді інших поєдинків.

Підраховувати очки будуть Ховард Фостер (Великобританія), Стів Вайсфельд (США) і Віктор Фесечко (Україна).

Бій Усик - Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

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