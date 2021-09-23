До Ради пройдуть вісім партій - опитування

Вісім політичних партій подолали б п'ятивідсотковий прохідний бар'єр на виборах до Верховної Ради, якби вони відбувалися в середині вересня, свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного 10-15 вересня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За партію "Слуга народу" проголосували б 20% респондентів із тих, хто збирається голосувати та визначився з вибором, за "Європейську солідарність" - 17,4%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 11,6%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 10,8%, за партію "Сила і честь" - 7,8%, за партію "Опозиційний блок" - 5,5%, за Радикальну партію та "Українську стратегію Гройсмана" - по 5%.

Решта партій не подолали б прохідний бар'єр.

Зокрема, за Партію Шарія готові проголосувати 3,5% серед тих, хто визначився, за партію "Громадянська позиція" - 2,8%, за "УДАР" - 2,1%, за "Самопоміч" - 2%, за Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 1,8%, за партії "За майбутнє" та "Національний корпус" - по 1% за кожну, за партії "Пропозиція" та "Голос" - по 0,6% за кожну.

Всі інші політсили набрали б 1,5% голосів разом узяті. 11,5% із загальної кількості респондентів не визначилися з відповіддю. 19,1% заявили, що не підуть на вибори, 2,1% викреслили б усіх кандидатів або зіпсували б бюлетень, 0,4% відмовилися відповідати.

Під час дослідження було опитано 2002 респондентів віком від 18 років методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, і 1,1% - для показників, близьких до 5%.﻿