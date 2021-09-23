Правильна постава: що робити, якщо дитина сутулиться

Постава - це звичне положення тіла при русі та в стані спокою. При правильній поставі навантаження на хребетний стовп розподіляється рівномірно. В результаті у дитини не розвиваються анатомічні вигини, такі як лордоз (прогин вперед) або кіфоз (прогин назад), повідомляє Креатив.

Але що робити, якщо дитина сутулиться? Адже це призводить до кіфозу, коли голова і плечі дивляться вперед, а грудний відділ як би увігнутий. Варто починати виправляти становище і робити це потрібно якомога раніше. Неправильна, сутула постава згодом призведе до таких проблем:

Поява запаморочення. Труднощі з диханням. Часті застуди. Патологічні реакції на погоду, часто виявляються головними болями.

Комплекс вправ проти сутулості

Бажано робити їх щоранку. Перед вправами проводиться розминка на розігрів м'язів.

Якщо є сутулість:

Дитина встає, руки розставлені в сторони і при цьому зігнуті в області грудей. Потрібно відвести руки ліктів назад, щоб стикнулися лопатки. Вправа виконується обережно в 8-10 заходів. Стоячи на колінах, робляться повороти в тулуба в різні боки, при цьому кожен раз потрібно торкатися протилежного п'яти. У положенні сидячи, руки відводяться за спину і такому прогнутому стані потрібно затриматися на кілька секунд. Вправа «човник». Дитина лягати на живіт, прогинає корпус так, щоб руки дістали до шкарпеток.

Подібних вправ багато. Вони допомагають впоратися з проблемами раннього кифоза. Сильно прогнулася поставу лікують під наглядом лікаря з використанням методів фізіотерапії і за допомогою медикаментозного впливу.

Правильна постава - запорука здоров'я: що робити якщо сутулість вже є?

Для початку краще звернутися до лікаря. Він розробить спеціальні вправи, які дозволять виправити ситуацію. Крім того, батьки повинні подбати про наступні заходи: