Найбільша кредитна спілка України позбулася ліцензії

Найбільша в Україні кредитна спілка (КС) "Експрес Кредит Юніон" тимчасово втратила ліцензію. КС не може укладати і продовжувати договори про видачу позик або, навпаки, отримання грошей від вкладників, повідомляє Обозреватель.

Наразі в спілці сконцентровані 230 млн грн, з них майже 90%, або 199 млн грн – це кошти вкладників. Однак компанія ще може повернути ліцензію, на це є місяць.

Про серйозні проблеми з кредитною спілкою заявила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Вона не озвучила назву КС, але згадала про те, що 17 вересня Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії. Крім того, Василевська-Смаглюк назвала обсяг активів.

Ці дані збігаються з опублікованими Національним банком заявою про призупинення ліцензії "Експрес Кредит Юніон". Причиною відкликання ліцензії стало те, що кредитна спілка не надала підсумки аудиторської перевірки фінансової звітності.

Дані Нацбанку збігаються з даними Василевської-Смаглюк. Джерело: НБУ

Факт тимчасового відкликання ліцензії, "Експрес Кредит Юніон" підтверджує і повідомлення самої компанії. У ньому говориться, рішення НБУ від 17 вересня набуло чинності 20 вересня.

Як розповіли Василевської-Смаглюк представники Нацбанку, "Експрес Кредит Юніон" зможе відновити ліцензію. Для цього кредитна спілка повинна опублікувати аудиторську звітність протягом місяця.

Депутат попередила НБУ, що бачить в ситуації, що склалася ризик невиплати грошей вкладникам. За її даними, співробітники НБУ не змогли провести перевірку кредитної спілки через те, що "Експрес Кредит Юніон" нібито не знаходиться за своєю юридичною адресою.

В НБУ визнали, що не змогли провести перевірку "Експрес Кредит Юніон", але назвали іншу причину – хвороба керівництва кредитної спілки. Як тільки співробітники НБУ отримають доступ, вони почнуть перевірку, запевнили представники регулятора.

На цьому тлі в Нацбанку закликали депутатів законодавчо посилити правила роботи кредитних спілок, а також створити для їх вкладників систему гарантування вкладів. До слова, профільний комітет Верховної Ради вже рекомендував прийняти законопроект "Про кредитні спілки" (№5125). У ньому йдеться про посилення державного нагляду і захисту прав членів кредитних спілок.