Найбільша кредитна спілка України позбулася ліцензії
Найбільша в Україні кредитна спілка (КС) "Експрес Кредит Юніон" тимчасово втратила ліцензію. КС не може укладати і продовжувати договори про видачу позик або, навпаки, отримання грошей від вкладників, повідомляє Обозреватель.
Наразі в спілці сконцентровані 230 млн грн, з них майже 90%, або 199 млн грн – це кошти вкладників. Однак компанія ще може повернути ліцензію, на це є місяць.
Про серйозні проблеми з кредитною спілкою заявила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Вона не озвучила назву КС, але згадала про те, що 17 вересня Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії. Крім того, Василевська-Смаглюк назвала обсяг активів.
Ці дані збігаються з опублікованими Національним банком заявою про призупинення ліцензії "Експрес Кредит Юніон". Причиною відкликання ліцензії стало те, що кредитна спілка не надала підсумки аудиторської перевірки фінансової звітності.
Факт тимчасового відкликання ліцензії, "Експрес Кредит Юніон" підтверджує і повідомлення самої компанії. У ньому говориться, рішення НБУ від 17 вересня набуло чинності 20 вересня.
Як розповіли Василевської-Смаглюк представники Нацбанку, "Експрес Кредит Юніон" зможе відновити ліцензію. Для цього кредитна спілка повинна опублікувати аудиторську звітність протягом місяця.
Депутат попередила НБУ, що бачить в ситуації, що склалася ризик невиплати грошей вкладникам. За її даними, співробітники НБУ не змогли провести перевірку кредитної спілки через те, що "Експрес Кредит Юніон" нібито не знаходиться за своєю юридичною адресою.
В НБУ визнали, що не змогли провести перевірку "Експрес Кредит Юніон", але назвали іншу причину – хвороба керівництва кредитної спілки. Як тільки співробітники НБУ отримають доступ, вони почнуть перевірку, запевнили представники регулятора.
На цьому тлі в Нацбанку закликали депутатів законодавчо посилити правила роботи кредитних спілок, а також створити для їх вкладників систему гарантування вкладів. До слова, профільний комітет Верховної Ради вже рекомендував прийняти законопроект "Про кредитні спілки" (№5125). У ньому йдеться про посилення державного нагляду і захисту прав членів кредитних спілок.