Під ВР проходить акція протесту ОПЗЖ

У Києві під будівлею Верховної Ради проходить масштабний мітинг ОПЗЖ. Протестувальники вимагають звільнити Медведчука і припинити закривати ЗМІ.

Про це повідомила Політика Країни﻿.

Протестуючі вимагають від влади припинити переслідування Віктора Медведчука і спроби змусити замовкнути опозицію.

Також протестують проти введення цензури в країні і вимагають припинити закривати ЗМІ рішеннями РНБО.

Крім того, на мітингу вимагають від влади почати виконувати Мінські угоди з врегулювання конфлікту на Донбасі.