Лукашенко заявив про "шпигунів Заходу" в Білорусі

У Білорусі є люди, які усвідомлено за гроші спецслужб Заходу шкодять своїй державі. Про це заявив Олександр Лукашенко під час наради з міністром промисловості Петром Пархомчіком і віцепрем'єром Юрієм Назаровим, який курирує цю сферу, повідомляє Кореспондент.

"Я знаю, ви в уряді ухвалили низку рішень щодо мінімізації впливу санкцій на нашу економіку. Але подивіться на своїх співробітників на підприємствах. У мене є інформація, що кілька мерзотників там ще десь залишилося, і вони ставлять перед собою мету проінформувати колективний Захід про те як Пархомчік з Назаровим намагаються обійти санкції. Шпигують фактично і здають інформацію туди "- заявив Лукашенко.

За його словами, кількох "шпигунів" вже вдалося виявити.