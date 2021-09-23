Лукашенко заявив про "шпигунів Заходу" в Білорусі
У Білорусі є люди, які усвідомлено за гроші спецслужб Заходу шкодять своїй державі. Про це заявив Олександр Лукашенко під час наради з міністром промисловості Петром Пархомчіком і віцепрем'єром Юрієм Назаровим, який курирує цю сферу, повідомляє Кореспондент.
"Я знаю, ви в уряді ухвалили низку рішень щодо мінімізації впливу санкцій на нашу економіку. Але подивіться на своїх співробітників на підприємствах. У мене є інформація, що кілька мерзотників там ще десь залишилося, і вони ставлять перед собою мету проінформувати колективний Захід про те як Пархомчік з Назаровим намагаються обійти санкції. Шпигують фактично і здають інформацію туди"- заявив Лукашенко.
За його словами, кількох "шпигунів" вже вдалося виявити.
"Сядуть, і надовго. Це я прямо кажу. Але, тим не менш, ми їх повинні бачити. Одиниці, але ще залишилися. І це не просто люди, які висловлюють свою громадянську позицію. Це люди, які усвідомлено за гроші спецслужб Заходу шкодять нашій економіці, а так же нашій державі. На це зверніть особливу увагу директорів і самі стежите за цими процесами", - доручив Лукашенко.