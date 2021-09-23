Понад чверть українців підтримують автономію ОРДЛО

Понад чверть (27,9%) українців підтримують надання не підконтрольним уряду окремим районам Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) автономного статусу в складі України як варіант вирішення їхньої проблеми, свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного 11-19 вересня Центром "Соціальний моніторинг", повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому 28,5% підтримують офіційне визнання того, що ці території найближчими роками не можуть бути повернуті до складу України, й ізоляцію ОРДЛО. 18,4% підтримують продовження бойових дій, спрямованих на відновлення повного контролю України над цими територіями військовим шляхом, а 25,2% не змогли дати відповідь.

40,3% опитаних заявили, що підтримали б рішення про надання автономії у складі України на відповідному референдумі, якби його було проведено, 42% не підтримали б, 17,7% вагалися з відповіддю.

У регіональному розрізі таке рішення підтримала більшість жителів сходу (52,5%), півдня України (60,4%) і Донбасу (57,8%), відносна меншість жителів центру (35,3% проти 44,7%) і абсолютна меншість жителів заходу (20,9).

При цьому дві третини респондентів заявили, що отримують суспільно-політичну інформацію про події в Україні з телебачення, з них 11,8% заявили, що з російських телевізійних каналів (5,4% - на заході, 8,2% - у центрі країни, 20,9% - на сході, 29,2% - на Донбасі, 16,8% - на півдні України).

Під час дослідження було опитано 3010 респондентів віком від 18 років методом індивідуальних інтерв'ю за місцем проживання респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Стандартне відхилення 1,1-1,9.