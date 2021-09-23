Розпочато монтаж бетонного заводу для будівництва Кременчуцького мосту

У Кременчуці на Полтавщині розпочали важливий етап підготовки до будівництва нового мосту через Дніпро, повідомляє УНІАН.

Для нього монтують бетонний завод, який забезпечуватиме будівельників матеріалами.

"Потужність заводу – 160 м³ ущільненого бетону за годину. Все обладнання італійського виробництва. Завод має 4 силоси для приймання, зберігання та подачі цементу в дозатор бетонозмішувача. Загальна їх місткість – 400 тонн" , - повідомили в Укравтодорі.

Крім того, зі Стамбула до Кременчука вирушила нова партія техніки, в тому числі додаткові баржі та бурова установка для проведення робіт.

Джерело: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Нагадаємо, новий міст в Кременчуці побудують за 3 роки. Це флагманський проект програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", який має не лише регіональне, а й національне значення.

Попри зростаючі потреби одного з найбільших індустріальних центрів країни, Кременчук досі має лише Крюківський міст, побудований майже 150 років тому. Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км.

Згідно із затвердженим проєктом, новий міст матиме 4 смуги руху і сполучатиметься з вуличною мережею Кременчука та трасою Н-08 Бориспіль – Маріуполь.